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Perge'de mevcut 4 kaz var

ANTALYA Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, geçen yıl Antalya Müzesi'nden, Perge Antik Kenti'ne 4 kaz gönderildiğini, kazların halen aynı yerde olduğunu söyledi.

20.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:17 Perge'de mevcut 4 kaz var

ANTALYA Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, geçen yıl Müzesi'nden, Perge Antik Kenti'ne 4 kaz gönderildiğini, kazların halen aynı yerde olduğunu söyledi.

Antalya Müzesi yetkilileri, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede kaz beslemeye başladı. Ancak iddiaya göre kazlardan biri, müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı, ardından kalçası ile bacağından ısırdı. Çocuğun ailesi, şikayetçi oldu. Kazlar da müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümeste korumaya alındı.

Perge Antik Kenti'nde tel örgülerle çevrili, tavus kuşu, tavuk, horoz, ördek gibi başka kümes hayvanlarının da olduğu bahçede, şu an 4 kaz bulunuyor. Antik kentteki görevliler, 4 kazın geçen yılın mayıs ayında, yavruyken Perge'ye getirildiğini söyledi. Görevliler, bölgede çok sayıda tilki olduğunu, geçmiş yıllarda aynı bahçede bulunan kazları bu tilkilerin yediğini anlattı.

Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, "Geçen yıl müzedeki kafese konulan 4 kaz, ziyaretçilerin şikayeti üzerine Perge'ye götürülmüş. Halihazırda Perge'de 4 kaz bulunmaktadır" dedi.



Ramazan Kızılkaya, Antalya Valiliği, Halkla İlişkiler, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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