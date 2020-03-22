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İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'nın Serie C ekiplerinden Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, koronavirüs nedeniyle dün gece hayata gözlerini yumdu.

22.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:19

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya 'da, Serie C takımlarından Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 hafta önce Milano'da hastaneye kaldırılan başkanın, dün gece hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

DÜN DE REAL MADRİD'İN ESKİ BAŞKANI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Pergolettese takımı, Micheli'nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D'de şampiyonluk yaşamıştı. Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı. Hatırlanacağı gibi dün gece de Real Madrid'in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İtalya’da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Pergolettese'nin eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Etiketler : İtalya, Spor

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