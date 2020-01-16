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Peri: Ağzı Olmayan Kız

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

16.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:18
'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Peri: Ağzı Olmayan Kız"
"Baskın" ve "Ev Kadını" filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği "Peri", Santral'de yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu bir dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren ağzı olmayan kız Peri'nin hikayesini konu ediniyor.
Fantastik macera türündeki film için Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler kamera karşısına geçti.
Peri: Ağzı Olmayan Kız

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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