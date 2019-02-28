Peribacaları Beyaza Büründü

Kaynak: AA

Kapadokya'da dün başlayan kar yağışı nedeniyle peribacaları ve doğal kaya oluşumları beyaz örtü altında güzel görüntü oluşturdu.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle peribacaları ve doğal kaya oluşumları beyaza büründü. Kar yağışının ardından bölgede güzel görüntüler oluştu, turistler karın keyfini çıkardı.Avanos ilçesinde Paşabağlar ören yerini gezen turistler, hatıra fotoğrafı çekti. Uzak Doğu'dan gelen ve soğuk havaya rağmen dondurma yiyen turistler, dondurma satıcısının oyunuyla keyifli anlar yaşadı.Arjantin'den Kapadokya'yı gezmeye gelen Gonzalo Romero Victorica, AA muhabirine, dizilerden etkilenerek Türkiye'ye geldiğini belirterek "Kapadokya'yı çok beğendim. Dünyada eşsiz bir yer. Peribacaları çok ilginç. Nasıl oluştuğunu merak ediyorum. Çok severek geziyorum. Dünyadaki herkesin burayı görmesi lazım. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu (BKY) Başkanı Aysel Atak da 2019'un Kapadokya turizmi açısından verimli geçmesini beklediklerini ifade ederek "2018 yılı çok iyi geçti. Beklentilerimizin üzerinde bir yıl geçirdik. Şu an özellikle Çinli turistler yoğun. Gönlümüz Avrupalı ve Amerikalı turistlerin de gelmesini istiyor. İnşallah daha iyiye gideceğiz." diye konuştu.Kapadokya'da sezonun mart ayından sonra başladığına dikkati çeken Atak "Rezervasyonlarımıza göre otellerimizde şimdiden yüzde 70-80 doluluk var. 2018'de 3 milyona yakın turist ağırladık. 2019 yılında bu sayıyı geçeceğimizi düşünüyorum. Bölgeye 2019'da Rus turistler gelmeye başlayacak. Japonlar gelmeye başladı ve bu çok sevindirici bir gelişme. Avrupa'dan İtalyan ve İspanyollar da gelmeye başladı." dedi.Atak, Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının yanı sıra at, ATV ve yürüyüş gibi etkinlikler de yapılabildiğini kaydetti.