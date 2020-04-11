Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı

Efsane dizisi Perihan Abla tüm sıcaklığı ile ekranlara geri döndü. TRT 1'de yeniden ekranlara gelen eski dizi koronavirüs günlerinde evde karantinada olanlara büyük bir keyif yaşatıyor. Neşe, heyecan ve samimiyet dolu dizi Perihan Abla'nın tekrar yayınlanması ile sosyal medyada gündem oldu. Perihan Abla'nın yanı sıra Gülşen Abi, Yedi Numara ve Yeditepe İstanbul gibi efsaneleşen dizilerde peş peşe yayınlanacak.

PERİHAN ABLA HANGİ KANALDA?

Başta Perihan Abla dizi olmak üzere TRT 1'de artık her Cumartesi günü Nostalji Kuşağında sevilen diziler sizlerle olacak. İşte TRT 1 ekranlarında yayınlanacak diziler:

10:55 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:50 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

14:05 Yedi Numara

16:00 Yeditepe İstanbul

PERİHAN ABLA DİZİ KONUSU NEDİR?

1986 yılında TRT 1'de başlayan Perihan Abla, 1987 yılında Şevket Altuğ diziden ayrıldıktan sonra kanalı değişerek TRT 2'ye transfer oldu. Dizi 1988 yılında sona erdi. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı ve tüm seri boyunca TRT'de yayınlanmış Türk Televizyon tarihindeki öncü dizilerden birisidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ, ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi gördü ve Türk Televizyon tarihindeki yerini aldı. Şevket Altuğ, diziden ayrıldığında toplam 74 bölüm çekilmişti.

Perihan Abla

PERİHAN ABLA DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Perran Kutman (Perihan Abla), Şevket Altuğ (Şakir Uysal), Ercan Yazgan (Şoför İsmet), Tuluğ Çizgen (Meraklı Melahat), Cihat Tamer (Patron Cihat), Songül Ülkü (Sevil Çokbilir), Mehmet Gülerbaşlı, Uğurtan Sayıner, Işık Aras Leman, Erol Durak (Küçük Surat Hakan), Sermin Karaali, Reyhan Ayyüzlü (Kasap Cavit), İskender Bağcılar, Erdinç Dinçer (Muhasebeci Rasim), Melike Altunbaran, Alpay İzer (Kahveci Saffet), Sedat Kalkavan, Cenk Rofe, Adnan Orhan, Ertuğ Koruyan, Şafak Güçlü, Serkan Dönmez, Osman Alyanak (Bakkal Osman), Latife Saruhan (Meraklı Melahat'ın Annesi)

Diler Saraç (Şakir'in Annesi), Hüseyin Kaşif (Şakir'in Babası), Ersun Kazançel, Erdinç Üstün (Berber Raşit), Erdal Özyağcılar, Kenan Büke (Fahri Dayı), Kenan Pars, Ülkü Ülker, Demir Nuyan (Manav Hasan), Can Özbatur, Cemal Çolak, Ahmet Sezerel, Selçuk Yalçıntan, Leman Çıdamlı (Mahalle Sakini Leman), Cenap Küçüksu, Nesrin Çetinel, Ahmet Gülhan, Bilge Zobu (Mahalle Komiseri), Orhan Çağman (Hidayet Amca), Avni Yalçın, Ayşegül Devrim, Seyyal Taner, Gül Erda, Selahattin Fırat, Müjgan Ağralı, Kader Demir,Savaş Yurttaş, Demet Akbağ (4. Bölüm de yarışmacı)