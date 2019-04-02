Perihan Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA SEYDİKEMER belediye başkan adayı olan Perihan Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA SEYDİKEMER ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Perihan Kaplan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA SEYDİKEMER adayı Perihan Kaplan kimdir? BTP MUĞLA SEYDİKEMER adayı Perihan Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Perihan Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA SEYDİKEMER belediye başkan adayı olarak gösterilen Perihan Kaplan SEYDİKEMER ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. SEYDİKEMER ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Perihan Kaplan adlı BTP adayı toplamda 228 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA SEYDİKEMER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.