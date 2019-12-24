60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 60 yaşında okuma-yazmayı öğrenen Perihan Beyaz, 68 yaşında çıkarttığı şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.

İlçeye bağlı Sıyrındı köyünde yaşayan Perihan Beyaz, imkansızlıklar nedeniyle okuma ve yazma öğrenemedi. Okuma-yazmayı kendi çabalarıyla 60 yaşında öğrenen Beyaz, azmini devam ettirerek dışarıdan ortaokulu bitirdi. Azmiyle örnek olan Beyaz, okuma-yazma öğrendikten 8 sene sonra şiir kitabı çıkarttı.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE BAĞIŞLADI

Beyaz, şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamak üzere Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli'ye teslim etti. Okumanın yaşının olmadığını söyleyen Beyaz, "Evde kendi imkanlarımla okuma ve yazmayı öğrendim. Okuma kurslarına katıldım, önce ilkokulu sonrasında ortaokulu dışarıdan bitirdim" dedi.

KİTABIN ADI "BEYAZ ŞİİRLER"

Şiirlerini Beyaz Şiirler adlı kitabında topladığını belirten Beyaz, Editörlüğünü öğretmenlerimiz Şaban Balcı ve Gürkan Çanakcı yaptı. E-kitap olarak yayınlanan şiir kitabımı çıkartarak mutlu oldum. Kitap gelirlerini okuyamayan ihtiyaç sahibi kız çocuklarına vakfettim. Kitabın gelirlerinden elde ettiğim bin 500 lirayı, ilçemizde eğitim gören kız çocuklarına burs olarak verilmesi için kaymakamımıza teslim ettim" şeklinde konuştu.

KAYMAKAM TEBRİK ETTİ

Akıncılar Kaymakam Tayfun Deli ise okuma ve yazma azmini başarıyla yerine getiren Beyaz'ı tebrik ederek, çok duygulandığını ve bu yaşam hikayesinin toplumuzdaki yaşlı-genç herkese örnek olması ve ilham vermesi gerektiğini söyledi. "Umudun, azmin ve kararlılığın önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gördük" diyen Kaymakam Deli, 63 yaşında okuma yazma öğrenen, 68 yaşında kitap çıkartan Perihan Beyaz'ı tebrik etti.