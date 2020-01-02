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Perihan teyzenin imdadına Başkan Özcan koştu

Nazilli Belediyesi ekipleri, Sevindikli Mahallesi'nde bulunan yüz yıllık malikanenin yıkım işlemini gerçekleştirdi.

02.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:32 Perihan teyzenin imdadına Başkan Özcan koştu
Belediyesi ekipleri, Sevindikli Mahallesi'nde bulunan yüz yıllık malikanenin yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Çalışmaları incelemek üzere Sevindikli Mahallesi'ne giden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ev sahibi 75 yaşındaki Perihan Şimşek'i ziyaret etti.

Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan; "Sevindikli Mahallemizde daha önce yıkım kararı alınmış ama yıkımı gerçekleştirilmemiş bu evde yaşlı bir teyzemiz oturuyordu. Sabah saat 6 sularında kerpiç olan bu bina göçtü. Sağ olsun bir kardeşimiz komşusu olarak teyzemizin yardımına koştu ve enkazın altından kurtardı. Kaymakamlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ekiplerimiz gelerek evin yıkım işlemini gerçekleştirdi. İnşallah kaymakamlığımızın sosyal yardımlaşma fonundan yeni bir konut inşa edilecek" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Şimşek, "Ben bu eve gelin geldim. 50 seneden fazladır bu evde yaşıyorum. Daha önce de kayınbabamlar yaşamış. Çok eskiydi. Kaymakamımızdan, belediye reisimizden Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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