Periler Ülkesi Filmi

Ejderhaların yok olması ile birlikte sihir de ortandan kaybolur. Ancak Sunelf Marween’ın terk edilmiş bir ejderha yumurtası bulması büyük umut doğurur. Eğer ejderhalar Bayala’da yeniden var olurlarsa, şehri ele geçiren elfler uzaklaşmak zorunda kalır ve bu Bayala’nın kurtuluşu olur. Prenses
Surah ve onun arkadaşları Bayala’yı kurtarma umuduyla, elfleri Ejderha Dağları’na götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yönetmen :
Aina Järvine, Federico MilellaSenaryo:
Pamela Hickey, Jeffrey Hylton, Dennys McCoy, Joe Vitale, Vanessa WalderFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
BayalaYapımcı Firma:
Fabrique d'ImagesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Almanya, LüksemburgOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
85 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
17.04.2020 Periler Ülkesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.