Perinçek, "Ajan mısınız?" sorusuna yanıt verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, kendisine yöneltilen, "Ajan mısınız?" sorusuna yanıt verdi. "CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım." diyen Perinçek "FETÖ'nün siyasi ayağı kimler" sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi.

"CIA İŞKENCEHANELERİNDE 16 YILINI GEÇİRMİŞ, ABD DÜŞMANIYIM"

Euronews'in Röp programında kendisine yöneltilen, "Hakkınızda kafa karışıklığı var. İnsanlar sizi anlamlandıramıyor. Ajan mısınız?" sorusuna yanıt veren Perinçek, "CIA de aynı soruyu soruyor. Beş kuşakla hapis yatmış, CIA işkencehanelerinde 16 yılını geçirmiş, ABD'nin bir numaralı düşmanıyım" dedi.

"ABDULLAH GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞIDIR"

Perinçek, "darbe girişiminin aydınlatılmayan yönleri olup olmadığı, varsa siyasi ayağın kimler olduğu" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Siyasi ayak var: Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu. İşte bunlar FETÖ'nün siyasi ayağı. Siyasi ayak diye, Amerika denetimindeki muhalefet siyasi ayak diye Tayyip Erdoğan'ları göstermeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan FETÖ'yle ölümüne savaşıyor. Ölümüne savaşanlara siyasi ayak demek hiç gerçekçi olmuyor."

"İMAMOĞLU, ATLANTİK'İN BELEDİYE BAŞKANI"

Perinçek'in ,"Türkiye siyasetinden size isim sorsam bunlar hakkında tek kelimeyle cevaplarınız ne olur?" sorusuna cevapları şu şekilde oldu:

Ali Babacan

"Fetö'nün siyasi ayağı"

Ahmet Davutoğlu

"O da öyle"

Ekrem İmamoğlu

"Atlantik'in belediye başkan adayı"

Canan Kaftancıoğlu

"O da İmamoğlu'nun kadını... PKK'nın dostu, HDP'nin dostu. Onları kurtarmaya çalışan Fetö'nün dostu. Amerika cephesinde yer alan cesur hanımefendilerden biri..."

Süleyman Soylu

"Benim gördüğüm, hükümet içerisinde vatansever çizgide duran hükümet üyelerinden biri."