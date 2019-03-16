Perinçek: "Mehmetçik'e Kurşun Sıkanlarla İttifak Olmaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
, "CHP
ve İYİ Parti
; HDP
ile, dolayısıyla PKK
ile el ele vermiş durumdadır. Bunun artık üstünü örtmek mümkün değil, açık açık birlikte seçime giriyorlar. PKK ile CHP ve İYİ Parti bu milletten hiçbir şekilde en küçük onay alamaz, almayacaktır, alması mümkün değildir." dedi.
Doğu Perinçek, seçim çalışmaları kapsamında, Kiraz
ilçesi Köprübaşı
bölgesinde vatandaşlara seslendi.
Perinçek, AK Parti
'nin Türkiye
'yi borç batağına sürüklediğini savunarak, iktidara muhalefet diye ortaya çıkanların ise PKK, HDP ve FETÖ ile el ele olduğunu öne sürdü.
Türkiye'yi zor durumdan Vatan Partisi'nin kurtaracağını iddia eden Perinçek, şöyle konuştu:
"CHP ve İYİ Parti; HDP ile, dolayısıyla PKK ile el ele vermiş durumdadır. Bunun artık üstünü örtmek mümkün değil, açık açık birlikte seçime giriyorlar. PKK ile CHP ve İYİ Parti, bu milletten hiçbir şekilde en küçük onay alamaz, almayacaktır, alması mümkün değildir. Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla belediyelerde ittifak olmaz. Hiçbir şekilde bunların hükümet olma imkanı da yoktur. Belediyeleri ele geçirme şansları da yoktur. Türk milleti buna kesinlikle izin vermeyecektir."
Perinçek, Vatan Partisi İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Rıfat Mutlu ve Kiraz Belediye Başkan adayı Meltem Ayvalı
ile esnaf ziyaretinde bulundu.
Doğu Perinçek, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, PKK, Güncel
Kaynak: AA