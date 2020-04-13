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Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi hakkında değerlendirmede bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır" dedi.

13.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:38

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesinin ülke güvenliği için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

"ÇOK YERİNDE BİR KARARDIR"

Perinçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır" dedi.

Perinçek: Soylu’nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Etiketler: Süleyman Soylu, Doğu Perinçek, Politika, Güncel
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