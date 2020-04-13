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Perinçek: "Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesinin ülke güvenliği için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

13.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:56
Perinçek:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesinin ülke güvenliği için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Doğu Perinçek, Politika
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