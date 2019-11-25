Haberler » Güncel » Perinçek türkiye, amerika'nın fetö'sünü 15 temmuz'da ezmiştir - Haber

Perinçek türkiye, amerika'nın fetö'sünü 15 temmuz'da ezmiştir

Perinçek Türkiye, Amerika'nın FETÖ'sünü 15 Temmuz'da ezmiştirVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye, zincirlerini kırmıştır.

25.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:47
Perinçek , Amerika'nın FETÖ'sünü 15 Temmuz'da ezmiştir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye, zincirlerini kırmıştır. Türkiye, Amerika'nın o FETÖ'sünü 15 Temmuz'da bastırmış, ezmiştir dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mersin'de partisinin Anamur İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaşdişlen Mahallesi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Perinçek, Türkiye'nin birinci ticaret ortağının Rusya olduğunu ardından Çin ve Almanya'nın geldiğini söyledi. Perinçek, Hızır'ın yetişmesi bir anlamda devrim. Atatürk yetişiyor, o da Hızır. Türkiye, İstiklal Savaşı'nı başarıyor. Şimdi de Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim Hızır, Türk milletidir diye konuştu.
ABD'nin Türkiye'ye hükmedemeyeceğini vurgulayan Doğu Perinçek, İktidarları Amerika belirlemiyor. Türkiye'de partiler gidip, Amerika'dan ruhsat alarak, icazet alarak iktidara gelemez. Amerika'ya kim kafa tutarsa onlar iktidardadır. Kim üreticinin yanında olursa onların hükümeti olur. Kim milli olursa onlar beraber olacak ve hükümet kuracaklar. Bu dönemde Türkiye, zincirlerini kırmıştır. Türkiye, Amerika'nın o FETÖ'sünü 15 Temmuz'da bastırmış, ezmiştir. Türkiye, şimdi Amerika'nın dayattığı ekonomiden de çıkacaktır dedi.
Perinçek türkiye, amerika'nın fetö'sünü 15 temmuz'da ezmiştir

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 Marmaris'te dev dalgalar önünde ilginç anlar
19:12 Kayağın merkezi Palandöken misafirlerini yapay buz parkıyla cezbedecek
19:12 Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı
19:10 Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti
19:10 Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:14:00