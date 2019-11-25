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Perinçek: Türkiye, Amerika'nın FETÖ'sünü 15 Temmuz'da ezmiştir

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye, zincirlerini kırmıştır.

25.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:01Perinçek: Türkiye, Amerika'nın FETÖ'sünü 15 Temmuz'da ezmiştir

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " , zincirlerini kırmıştır. Türkiye, Amerika'nın o FETÖ'sünü 15 Temmuz'da bastırmış, ezmiştir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mersin'de partisinin Anamur İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaşdişlen Mahallesi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Perinçek, Türkiye'nin birinci ticaret ortağının Rusya olduğunu ardından Çin ve Almanya'nın geldiğini söyledi. Perinçek, "Hızır'ın yetişmesi bir anlamda devrim. Atatürk yetişiyor, o da Hızır. Türkiye, İstiklal Savaşı'nı başarıyor. Şimdi de Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milletidir" diye konuştu. ABD'nin Türkiye'ye hükmedemeyeceğini vurgulayan Doğu Perinçek, "İktidarları Amerika belirlemiyor. Türkiye'de partiler gidip, Amerika'dan ruhsat alarak, icazet alarak iktidara gelemez. Amerika'ya kim kafa tutarsa onlar iktidardadır. Kim üreticinin yanında olursa onların hükümeti olur. Kim milli olursa onlar beraber olacak ve hükümet kuracaklar. Bu dönemde Türkiye, zincirlerini kırmıştır. Türkiye, Amerika'nın o FETÖ'sünü 15 Temmuz'da bastırmış, ezmiştir. Türkiye, şimdi Amerika'nın dayattığı ekonomiden de çıkacaktır" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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