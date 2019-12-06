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Perinçek: "Türkiye'yi kesinlikle parçalayamazlar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, atomu parçalayabileceklerini ama Türkiye'yi kesinlikle parçalayamayacaklarını belirterek, "FETÖ'nün, PKK'nın, tüm terör örgütlerinin üzerine yürüdük. Sınır ötesindeki terörü temizleyerek, ülkemize huzur getirme noktasında büyük mücadele var." dedi.

06.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:00
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, atomu parçalayabileceklerini ama 'yi kesinlikle parçalayamayacaklarını belirterek, "FETÖ'nün, PKK'nın, tüm terör örgütlerinin üzerine yürüdük. Sınır ötesindeki terörü temizleyerek, ülkemize huzur getirme noktasında büyük mücadele var." dedi.
Perinçek, partisi tarafından, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda, tarımın önemli olduğunu, Türkiye'nin daha çok üretim yapacağı döneme girdiğini söyledi.
Türkiye'nin artık dünyaya açıldığını aktaran Perinçek, geçmişte ithal odaklı anlayışın kötü sonuçlara neden olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin önemli bir kalkınma dönemine girdiğine işaret eden Perinçek, yerli üreticiyi gümrüklerle koruyacaklarına dikkati çekti.
Tarımı desteklediklerini, üreticinin memleketin efendisi olduğunu anlatan Perinçek, ucuz gübre, tohum ve düşük faizli krediyle üreticinin desteklendiğini anımsattı.
Enerji girdilerini azaltarak tarımın geliştirilebileceğine değinen Perinçek, Türkiye'nin dış politikasıyla tarım politikası arasında bir uyum olduğunu bildirdi.
Üreticiyi teşvik edeceklerini vurgulayan Perinçek, "Tembelliği değil, üretimi destekleyeceğiz. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi kesinlikle parçalayamazlar. FETÖ'nün, PKK'nın, tüm terör örgütlerinin üzerine yürüdük. Sınır ötesindeki terörü temizleyerek, ülkemize huzur getirme noktasında büyük mücadele var." diye konuştu.
Perinçek:

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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