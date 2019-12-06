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Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tarımı destekliyoruz.

06.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:32Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tarımı destekliyoruz. Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz. Plan yapacağız, tasarruf yapacağız" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 'da düzenlenen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. 'nin ekonomide zor döneme girdiğini belirten Perinçek, "'Kul dara düşmeyince Hızır, yetişmez' denir. Ekonomik kriz var; ama biz Hızır'a bakıyoruz. Türkiye'nin Hızır dönemine, çözüm dönemine girdiğini görüyoruz. Türkiye'de büyük çözümü, üreticiler ortaya çıkaracak. Ciddi ticaret açığımız var. Bu döneme, Turgut Özal dönemindeki ekonomik program neden oldu. Köylü ve küçük sanayiciler, kambur olarak görüldü. Önümüzdeki dönemin birinci sloganı, 'Üretici baş tacı olacak' şeklindedir" diye konuştu.Yerli üreticiyi gümrüklerle koruyacaklarını belirten Perinçek, "'Danalar girmesin bostana' diyoruz. Tarımı destekliyoruz. Onlar çiftçiyi 'kambur' ilan etmişti, biz 'milletin efendisi' diyoruz. ABD'den pamuk almayacağız. Güney Amerika'dan hayvan almayacağız. Mazot konusunda İran ile konuşuyoruz. İran'dan ucuz mazot alarak, tarımı şahlandıracağız. Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz. Plan yapacağız, tasarruf yapacağız. Umutsuzluk, teslim olmaktır. Topluma iyimserlik taşıyacağız. Üreticilerin milli hükümeti için toplumu ayağa kaldıracağız" dedi.



Doğu Perinçek, Antalya, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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