Uluslararası Rotary 2440. Bölgeye bağlı Rotary E-Kulüp, Uluslararası Inner Wheel 244. Bölge Federasyonu Kulüplerinin katkısı ve Çekirdek İzmir Permakültür Kolektifi ekibi üyelerinin iş birliği ile Buca Şerif Tikveşli İlkokulu'nda "Permakültür Okulda" Projesini gerçekleştirdi. Geçen yıl kasım ayında başlayan proje ile Permakültür etiği ve pratiklerini kullanarak öğretmenleri açık havada eğitime teşvik etmek, çocukların doğa ile kopan bağlarını güçlendirmek, günlük yaşantı ve doğanın döngüleri arasında ilişki kurmalarını sağlamak amaçlandı.

"2018-2019 eğitim öğretim yılı süresince Çekirdek izmir Permakültür Kolektifi ekibi üyelerinin iş birliğinde sınıf öğretmenleri ve okul yönetiminin büyük desteğiyledüzenlediğimiz sınıf içi ve açık hava derslerinde çocuklarla birlikte doğadan öğrenecek ve ilham alınacak çok şey olduğunu gördük" diye konuşan Rotary E-Kulüp Başkanı İclal Kardıçalı, "Permakültür Okulda Projesinin Müfredatını, Avrupa'dan yedi organizasyonun katıldığı bir Erasmus+ projesi olarak Chidren In Permaculture (CIP) projesinin kaynaklarından faydalanarak ve ilham alarak oluşturduk. Çekirdek İzmir Permakültür Kolektifi ekip üyeleri, Çiğdem Saroğlu Yavuz, Öğretmen İpek Sabuncu, Oya Demirtay, Özlem Yılmaz Ünlü, Zeki Tokgöz, Zeynep Durmuş Arsan iş birliğinde Buca Şerif Tikveşli İlkokulu'nda Permakültür Okulda Projesi'ni hayata geçirdik. Birinci dönem toprak, duyusal ve canlı örneklerle desteklenmiş sınıf içi dersler düzenledik. İkinci dönem düzenlediğimiz açık hava derslerinde okul bahçemizi gözlemledik., çocuklarla birlikte hayaller kurduk, ihtiyaçları ve kaynakları belirledik. Bu dersler sonucunda 142 m2'lik permakültür bahçemiz için çocuklarla birlikte geliştirdiğimiz tasarım fikirlerimizi hep birlikte uygulamaya başladık. Çocukların topladığı atık pet şişelerden sebze yatakları, belediyelerin atık peyzaj malzemeleri ile yükseltilmiş sebze yatakları, kompost kutusu ve açık hava dersliği oturma alanları yaptık. Çekirdek İzmir Permakültür Okulda Projesi sonunda tüm Buca Şerif Tikveşli İlkokulu öğrencilerine, kullanacakları ve paylaşacakları bir permakültür bahçesi ve bu bahçe içerisinde bir açık hava dersliği kazandırdık." şeklinde konuştu.