Perran Kutman'dan Duygusal Mesaj

Ünlü oyuncu Perran Kutman, yıllar önce birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu Şevket Altuğ'un doğum gününü Instagram hesabı üzerinden kutladı. Yıllar önceki bir fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu duygusal paylaşımı ile beğeni topladı.
CANIMIZ ŞEVKET ALTUĞ!
Yıllar öncesine ait eski bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Perran Kutman altına "Doğum günün kutlu olsun canımız Şevket Altuğ! Nice mutlu ve sağlıklı, huzur dolu yıllara!" notunu düştü. Paylaşım sonrası binlerce beğeni aldı ve Şevket Altuğ'un doğum günü hayranları tarafından kutlandı.
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