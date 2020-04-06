Perre Antik Kenti koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında Perre Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.
06.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:39
Kentte bulunan başta UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti gibi birçok ören yerlerinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan tarihine kadar kapatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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