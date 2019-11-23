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Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini büyülüyor.

23.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:17
'da bulunan Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini büyülüyor.
Tarihte krallıktaki kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanılan Perre Antik Kenti, şimdilerde ise tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenleri ağırlıyor. Merkeze bağlı Örenli Mahallesi'ndeki antik kentte bulunan birçok kaya mezarı ve mozaik, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Bu yıl aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi tarafından gezilen antik kent, Kommagene Krallığı'nın beş büyük antik kentinden birisi olarak da tarihe ışık tutuyor.
Antik kenti gezenlerden Pelin Ebeperi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Adıyaman'da çok sayıda gezilebilecek yer olduğunu anlatan Ebeperi, şöyle konuştu:
"Perre Antik Kenti'ne ilk defa geldim ve çok beğendim. Gezip görmeye değer bir yer. Öğretmenim, seminer amacıyla geldiğimiz Adıyaman'da bu kadar güzel yerlerin olduğunu tahmin etmezdim. Bugünkü durağım Perre Antik Kenti oldu. Burada mezar odaları gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla burası bir yerleşim merkeziymiş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz."
Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA


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