Haberler » Güncel » Perşembe Belediyesi şehri adım adım temizliyor - Haber

Perşembe Belediyesi şehri adım adım temizliyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için Perşembe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

20.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:10Perşembe Belediyesi şehri adım adım temizliyor
'nun ilçesinde daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için Perşembe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Perşembe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sıkı çalışmalarıyla göz dolduran ekipler cadde ve sokakları süpürüyor, pazar yerlerini temizliyor, parkların bakımına özen gösteriyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Özellikle ekiplerimiz öğrencilerimizin karne tatilinde olması nedeni ile okul çevreleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşların dış temizliği, halkın yoğun olarak kullandığı pazar yeri ve caddeleri temizliyor. Bunun haricinde, ara sokaklar ve caddelerde ekiplerimiz tarafından titiz bir çalışma ile temizleniyor. Her şey daha temiz bir Perşembe" dedi. - ORDU

Perşembe, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:06  Milas'ta trafik kazası: 4 yaralı
21:06  Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü
21:04  Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga
21:02  Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı
21:00  New York Times gazetesi: "THY uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş"
20.01.2020 21:07:00