Haberler » Güncel » Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor - Haber

Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor

Meteroloji gün verdi; Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

03.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:01
Meteroloji gün verdi; Perşembe günü 'da kar yağışı bekleniyor. İstanbullular hafta sonu günlük güneşlik bahardan kalma günün tadını çıkardılar. Ama hava sıcaklığı yeni haftanın ilk gününde iyi başlasa da gününden itibaren hızla düşecek.
Özellikle Perşembe günü sıcaklıkta 8 ila 10 derece düşüş yaşanacak; ve küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da Perşembe günü kar yağma ihtimali yüzde 100 olarak görülüyor.
Öte yandan sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul'un yağış alan bölgelerin tümünde yağışlar kar olarak görülecek.
(İHA)
Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor

Çarşamba, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:28:19