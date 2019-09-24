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"Perşembe Sineması" 26 Eylül'de başlıyor

Perşembe Sineması'nın eylül-aralık programı 26 Eylül'de "Salaam Cinema" filmiyle başlayacak.

24.09.2019 14:44
Perşembe Sineması'nın eylül-aralık programı 26 Eylül'de "Salaam Cinema" filmiyle başlayacak.
SALT'ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürdüğü Perşembe Sineması'nın eylül-aralık programı 5 Aralık'a kadar SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gerçekleştirilecek.
İlk olarak Muhsin Mahmelbaf'ın 1995 yapımı "Salaam Cinema/Selam Sinema" filminin sunulacağı etkinlik her perşembe saat 19.00'da başlayacak.
20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikayelerini bir araya getiren seçkide 11 film yer alıyor.
Ücretsiz gösterilecek yapımlar arasında "Chris the Swiss/İsviçreli Chris", "Teret/Yük", "Solidarity/Dayanışma" ve "Ranenyy Angel/Yaralı Melek" gibi filmler bulunuyor.

Beyoğlu, Aralık, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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