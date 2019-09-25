Perşembe Sineması sonbahar gösterimleri SALT Beyoğlu'nda başlıyor

SALT tarafından Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması'nın şehir hikâyelerinden oluşan 2019 seçkisi, Eylül – Aralık sonbahar programı ile sürüyor. Perşembe Sineması, 1990'lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri üzerinden yakın geçmişin gerek bireysel gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 11 filmle sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. 20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikâyelerini bir araya getiren program, dönemin coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor.

Herkesin katılımına açık gösterimler, 26 Eylül'den 5 Aralık'a her Perşembe saat 19.00'da SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da.