Haberler » Güncel » Haber

Perşembe Sineması sonbahar gösterimleri SALT Beyoğlu'nda başlıyor

SALT'ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle hazırladığı Perşembe Sineması'nın sonbahar dönemi 26 Eylül'de Muhsin Mahmelbaf'ın 1995 yapımı Salaam Cinema [Selam Sinema] filmiyle başlıyor.

25.09.2019 11:30Perşembe Sineması sonbahar gösterimleri SALT Beyoğlu'nda başlıyor

SALT tarafından Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması'nın şehir hikâyelerinden oluşan 2019 seçkisi, Eylül – Aralık sonbahar programı ile sürüyor. Perşembe Sineması, 1990'lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri üzerinden yakın geçmişin gerek bireysel gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 11 filmle sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. 20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikâyelerini bir araya getiren program, dönemin coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor.

Herkesin katılımına açık gösterimler, 26 Eylül'den 5 Aralık'a her Perşembe saat 19.00'da SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da.


Beyoğlu, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08 YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü
12:08 Başkan Böcek İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı
12:08 Modaya İTÜ damgası
12:07 Spor alec peters umarım anadolu efes ile şampiyonluklar yaşarım
12:07 Ordu 35 yıllık çöplük yeşil alan oluyor
12:07 Spor denizlispor'da murawski'nin inancı tam
12:07 Spor curling federasyonu başkanı kenan şebin tesislerimiz yetersiz