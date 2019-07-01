01.07.2019 13:57
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Perşembe'ye sıcak asfalt

Perşembe

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Hamidiye Mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'>Ordu Büyükşehir Belediyesi , Perşembe Hamidiye Mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Güzergahta yapılacak çalışmanın, yedi mahalleye hitap edeceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler , "Mahalle yollarımızda modern ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı tamamlanan, Perşembe ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi yolunda, sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların 7 mahalleye hizmet vereceğini belirtti.

Başkan Güler: "Sıcak asfalt, 7 mahalleye hizmet verecek"

Toplam uzunluğu 2 kilometre olan yolun kısa sürede hizmete gireceğini dile getiren Başkan Güler, "Yağmur suyu, elektrik ve kanalizasyon hatlarıyla, alt yapısı sil baştan yenilenen güzergahta, 1000 m3e yakın taş duvar imalatı çalışması yapıldı. 2018 yılında yolun 300 metresi sıcak asfalta kavuşmuştu. Şimdi yolun geri kalan kısmındaki çalışmaları başlattık. 2 kilometrelik yolda yapacağımız sıcak asfalt çalışması, Kacalı, Hamidiye, Babalı, Bolatlı, İstanbul Boğazı, Ortatepe ve Anaç Mahallelerimize hitap edecek" diye konuştu.

Bir müjde de Kırlı'ya

Perşembe ilçesine bir de müjde veren Başkan Güler, "Kacalı Deresi kenarında geçtiğimiz günlerde bir kilometrelik kısmı sıcak asfalta kavuşturmuştuk. Önümüzdeki günlerde ise yine önemli bir güzergah olan Kırlı Mahallesi ile Teknepınar mevkii arasındaki 6 kilometrelik kısımda sathi asfalt çalışmalarını başlatıyoruz. Ayrıca ilçe genelinde reglaj, hendek temizliği ve çakıllama çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu. - ORDU
Kaynak: İHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi , Perşembe , Hamidiye , Ordu , Güncel

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