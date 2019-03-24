Personel Lojmanında Yangın - Muğla

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.Konacık Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir iş yerine ait personel lojmanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, lojmanda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışması sırasında, 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye hazır bekletildi.Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yaptı.