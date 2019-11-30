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Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı

Karabük'te bir markette personel müdürü olarak görev yapan kişi, aynı iş yerinde kasiyer olarak çalışan genç kıza cinsel saldırıda bulunup, tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

30.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:44

Karabük'te bir markette personel müdürü olarak çalışan evli ve 1 çocuk sahibiT.E., aynı markette kasiyerlik yapan 23 yaşındakiÜ.Y.'ye cinsel saldırı, tehdit ve şantajda bulundu. Yaşananlara dayanamayan genç kız polise şikayet etti. tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir marketin personel müdürü olan evli ve 1 kız çocuğu babası T.E., iddiaya göre, aynı markette kasiyerlik yapan Ü.Y. (23) ile gönül ilişkisi yaşadı. Yine iddiaya göre, T.E, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Ayrılmak isteyen Ü.Y.'ye, fotoğrafları ile yazışmalarını kullanarak, şantaj yaptı.

TEHDİTLE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Tehditle cinsel saldırılarına da devam etti. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Ü.Y., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan T.E., iddiaları yalanlayarak, Ü.Y. ile kendi isteğiyle birlikte olduklarını ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.E., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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