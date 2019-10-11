Haberler » Güncel » Personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı

Personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı

Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına yumruklarla saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.10.2019 19:55Personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı
Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına yumruklarla saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen şahıs, yanında getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreter durumu kabul etmeyerek açıklama yaptıysa da şahıs ikna olmadı. Şahıs bunun üzerine tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Şahıs sekretere art arda yumruklar atarken sağlık merkezindeki yaşlı bir hasta engel olmak istedi. Şahıs kendisini engelleyen yaşlı adamı yumruk atarak yere düşürdü. Ardından yere düşen yaşlı adama art arda yumruklarla saldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)

Çavuşbaşı, Sekreter, Beykoz, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 "Seksenler" yeniden seyirciyle buluştu
21:43 İstanbul'da yeditepe huzur denetimi yapıldı
21:42 ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:41 "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"
21:41 Iha'ların tespit ettiği, teröristlere ait doçka uçaksavar monteli araç, tam isabetle vuruldu
21:38 Kırgız Türklerinden "Barış Pınarı Harekatına" destek
21:38 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu
11.10.2019 21:46:33