Personelden Ayhan'a Destek

Akçakale
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan
'ı evinde ziyaret eden belediyenin personel temsilcisi destek verdi.
Akçakale Belediyesi İşçi
Temsilcisi Ömer Faruk Kulak, Belediye Başkanımızın her zaman yanındayız. İşçi arkadaşlarımız memur arkadaşlarımız bugün bütün çalışanlar toplanıp başkanımızın yanında olup ona destek vermek için toplandık. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı evinde ziyaret eden Akçakale Belediyesi işçi temsilcisi Ömer Faruk Kulak, "Her platformda destekliyoruz kendileri Akçakale için bir şanstır. Cumhurbaşkanımızın da yeniden olurlarıyla AK Partiden Belediye Başkan adayı olurlar ve ilçemizi bir adım daha öteye taşırlar" dedi.
Belediye Personeli adına açıklamalarda bulunan Akçakale Belediyesi Yazı İşleri ve Personel Müdürü Abdullah Çiftçi ise, "Bugün belediye başkanımızı, evimizin reisi belediyemizin reisi ilçemizin reisini, Önümüzdeki yerel seçimlerde kendisine bir aday olarak değil bir Belediye Başkanı devamı olarak tebrik için geldik. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki süreçlerde de her zaman yanında olup olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz aile ortamında da kendisi de aile reisi olarak her zaman bu şekilde devam edecektir inşallah" şeklinde konuştu.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Gerçekten de bu gün yapılan bu ziyaret beni ziyadesiyle mutlu etti, gururlandırdı, onurlandırdı ve duygulandırdı. 2 dönem yani yaklaşık olarak 10 yıldır ilçe belediye başkanlığı yapıyorum birçok ziyaret gerçekleşti bizlere ama inanın en anlamlı ve duygulu ziyaretlerden biri de budur. Personelinizin sizden memnun olması sizi yeniden başkan olarak görmek istemesi gerçekten oldukça gurur ve onur verici bir durumdur. İlçemizde yakaladığımız başarı ivmesi kesinlikle bir ekip işidir. Zaman zaman ilçemizin geleceği ve menfaatleri için arkadaşlarımızla küçük tartışma ve kızışmalarımız olsa da hepimizin tek gayesinin daha güzel bir Akçakale olduğunu biliyoruz. Ben hepsinden razıyım Allah'ta onlardan razı olsun. Bu ziyaretten dolayı tüm personelime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a gerçekleştirilen ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ŞANLIURFA
İşçi,Abdülhakim Ayhan,Akçakale
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:27