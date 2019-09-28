Haberler » Güncel » Haber

Personele diksiyon ve güzel konuşma eğitimi

Etkili iletişimin artması ve vatandaşlarla daha iyi diyalog kurulabilmesi adına Mamak Belediye personeli diksiyon ve güzel konuşma eğitimi aldı.

28.09.2019 09:41Personele diksiyon ve güzel konuşma eğitimi
Etkili iletişimin artması ve vatandaşlarla daha iyi diyalog kurulabilmesi adına Mamak Belediye personeli diksiyon ve güzel konuşma eğitimi aldı. Belediye hizmet binasında gerçekleşen ve toplam dört gün süren eğitim, Diksiyon Eğitmeni Özgür Yılmaz tarafından verildi.

Seminerler birçok fayda sağlıyor

Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına belediye personelinin eğitim programlarına katıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu seminerler kamusal hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da birçok fayda sağlıyor. Böylelikle hem kişisel hem de belediye vizyonu en iyi şekilde temsil ediliyor. Eğitim seminerlerimiz yıl içinde devam edecek" dedi.

Etkili konuşma avantaj sağlıyor

Diksiyon Eğitmeni Özgür Yılmaz, "Günümüzde etkili konuşmak artık bireylere gerek sivil hayatta gerekse iş hayatında avantaj sağlıyor. Mamak Belediyesi'nin böyle bir eğitimi talep etmesi ve bizleri personeliyle buluşturması çok önemli" diye konuştu. Personele kelimelerin doğru kullanımı, nefes kullanımı, boğumlama, vurgu, tonlama, ezgi, topluluk önünde konuşma eğitimi verildi. - ANKARA

Özgür Yılmaz, Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03 Bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi
13:02 Kılıçdaroğlu uluslararası suriye konferansı'nda konuştu
13:01 Van kedileri için havuz sezonu kapanıyor
13:01 Turşu bidonları yoksul öğrenciler için doluyor
13:01 Adalet Bakanından 'FETÖ'yle Mücadeleyi Sulandıranlara' Tepki
13:01 Van kedileri için havuz sezonu kapanıyor
13:00 Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı