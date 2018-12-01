Personele "Yatırım ve Performans İzleme Sistemi" Eğitimi

Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis Salonu'nda verilen eğitime, dairelerinkurumsal gelişim temsilcilerinden oluşan 25 personel katıldı. Sistem hakkında örnekler verilerek anlatılan eğitimde, sistem hakkında ayrıntılı bilgiler de aktarıldı.

HEDEFLERİN TAKİP VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KOLAYLIK

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen bilgilendirme ve eğitim programında Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam, performans yönetim sisteminin işleyişinde ve yönetiminde, etkin rol oynayan kurumsal gelişim temsilcileriyle birlikte yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Otyam temsilcilere üstlendikleri görevin kritik öneminden ve sistemin Büyükşehir Belediyesine sağlayacağı kolaylıklar üzerinde durdu.

YATIRIM - PERFORMANS İZLEME SİSTEMİ ANLATILDI

Eğitimde, ayrıca Yatırım-Performans İzleme Sistemi'nde yatırımların ve performans göstergelerinin veri girişlerinin nasıl yapılacağını örneklerle anlatıldı. Daire temsilcilerinin sorularının ve taleplerinin dinlenmesinden sonra eğitim sona erdi.