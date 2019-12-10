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Personellere ilk yardımcı sertifikaları verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Temel İlk Yardım Eğitimini tamamlayan ve İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sınavda başarılı olan personellere ilk yardımcı sertifikaları ve kimlik kartları Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından verildi.

10.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:00Personellere ilk yardımcı sertifikaları verildi
Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Temel İlk Yardım Eğitimini tamamlayan ve İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sınavda başarılı olan personellere ilk yardımcı sertifikaları ve kimlik kartları Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından verildi.

Senato Odası'nda gerçekleşen törene Bilecik Şeyh Edebali Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut da katıldı. İEM Müdürü Cumhur Babaoğlu yapığı açıklamada, "Toplam 53 çalışanımıza Temel İlk Yardım Eğitimi verdik. Bu sayede kurumumuzda çalışan her 19 kişiden 1'inin ilk yardımcı olmasını sağlıyoruz. Bilecik genelinde 274 ilk yardımcı bulunuyor. İlimizdeki ilk yardımcıların yüzde 15'ini ise üniversite çalışanları oluşturuyor" dedi.

İlk yardım gereken durumların hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu ifade eden RektörProf. Dr. İbrahim Taş ise, üniversite olarak her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizerek, üniversitenin tüm birimlerinde en az 1 ilk yardımcı bulunduğunu ve İEM tarafından verilen eğitimi tamamlayan ve İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı sınavda yüzde 100 başarı gösteren personeli tebrik etti. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bilecik, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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