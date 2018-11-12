"Pert Oto" operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

"Pert Oto" operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildiAraçları bir kısmı sahiplerine teslim edildiŞahıslara ait dosyalar araçlara el arabalarıyla taşındı
KOCAELİ - Kocaeli Emniyeti
tarafından yüze yakın çıkıntılık aracı aracı perte çıkmış araçlara ait şasi numaralarıyla satan çeteye yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan 2'i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilere ait dosyalar polis araçlarına el arabalarıyla taşındı. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ot Hırsızlık Büro Amirliği
, saha çalışmaları sırasında perte çıkmış araçların şase numaralarını kullanarak yüzlerce çalıntı aracı satan bir çeteyi takibe aldı. "Düzenbazlar" isimli çeteyi 6 ay takibe alan polis ekiplerince 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan 100'e yakın çalıntı araç ele geçirildi. Yapılan "Pert Oto" operasyonunda çete üyesi oldukları belirlenen 1'i kadın 9 kişi gözaltına alınırken, 20 ilde de yapılan aramalarda 100'e yakın araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Çalıntı araçlardan sahibi belirlenenler sahiplerine geri teslim edildi.Gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildiEle geçirilen araçlar ise havadan görüntülenirken, gözaltına alınan çete lideri S.Y. ve E.K. şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Gebze
Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında şahıslara ait dosyalar polis araçlarına el arabalarıyla taşındı.
Polis,Kocaeli Emniyeti
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:28