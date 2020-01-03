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Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki

Tunceli'nin Pertek ilçesinde vatandaşlar, belediye bünyesindeki şirkete 35 işçinin adil şekilde alınmadığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

03.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:14 Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki
'nin ilçesinde vatandaşlar, belediye bünyesindeki şirkete 35 işçinin adil şekilde alınmadığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.
Belediye binası önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Cemal Baysal, Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın seçim öncesi verdiği sözler ile bugün yaptığı uygulamaların çeliştiğini iddia etti.
Başkan Alan'ın seçim öncesi halka verdiği sözleri tutmadığını ileri süren Baysan, şöyle konuştu:
"Belediyeye işçi alımlarını meclis üyelerine sorduk ve kendilerinin konudan haberdar olmadığı cevabını aldık. Bu durumda belediye meclis üyelerinin istifa etmesi gerekiyor. Aksi halde bu işten haberdar oldukları ve işlenen haksızlığın ortaklarıdırlar. Başkana gidildiğinde bu haksızlıkların yapılmaması gerektiğiyle ilgili soru sorulduğunda 'size mi soracaktım' diye cevap vermektedir. Bu durumda halk tamamen yok sayıldığı ve kendilerinin oluşturmaya çalıştığı çıkar ve çevresiyle yönetilmektedir. Daha önce alınan 5 işçi ve şimdi alınan işçileri de tamamen kendi inisiyatifleriyle almıştır. Bu durum şeffaflıktan uzak bir anlayıştır."
Baysan, belediyedeki işçi alımlarının adaletli şekilde yapılmasını istedi.

Tunceli, Pertek, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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