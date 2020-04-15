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Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi

Peru 2. Lig takımlarından Deportivo Coopsol, "Gelirlerde yaşanan düşüş ve ligin yeniden başlama tarihiyle ilgili yaşanan belirsizlik karşısında başka yol bulamadık" açıklamasını yaparak tüm oyuncu, antrenör ve personelin görevine son verdi.

15.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:36
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi

Koronavirüsün etkilerinin çok fazla hissedildiği futbolda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Liglerin ertelenmesinin ardından dünya genelinde ekonomik bir çöküntü içine giren kulüpler radikal kararlara imza atıyor. Bunun son örneği ekonomik olarak dar boğazda olan Peru'da yaşandı. AS gazetesinde yer alan habere göre; ülkenin ikinci lig takımlarından Deportivo Coopsol yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm oyuncu, antrenör ve personelin görevine son verildiğini açıkladı.

"EKONOMİK OLARAK BAŞKA ALTERNATİF GÖREMEDİK"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bu kararı duyurmak zorunda olduğumuz için çok üzgünüz. Gelirlerde yaşanan düşüş ve ligin yeniden başlama tarihiyle ilgili yaşanan belirsizlik karşısında başka yol bulamadık. Ekonomik olarak başka bir alternatif göremediğimiz için tüm oyuncular, antrenörler ve personel ile sözleşmeleri feshetmek zorunda kaldık."

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Etiketler: Deportivo La Coruna, Spor
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