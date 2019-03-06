Peru Amazon Ormanlarını Askerlerle Koruyacak

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Peru, ülkedeki Amazon yağmur ormanlarını tehdit eden yasa dışı madencilikle mücadele için bölgeyi askerlerle koruma kararı aldı.Yetkililer, Amazon ormanlarını korumak için askerlerin drone ve uydu görüntüleri kullanacağı 4 askeri üsten ilkinin açılışını Madre de Dios bölgesinde yaptı.Askeri üslerden her birinde 100 asker, 50 polis ve bir savcının görev yapması bekleniyor.Kararın, yetkililerin Amazon arazisini ve nehirlerini cıva ile kirletmekle suçlanan binlerce yasa dışı altın madencisini tahliye etmesinden iki hafta sonra alındığı kaydedildi.240 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok olduOrmanları korumak için çalışmalar yürüten And Amazonları Gözetleme Projesi (MAAP), geçen yıl şubatta, Amazon ormanlarının Peru'daki bölümünde 143 bin hektar ormanlık alanının tahrip edildiğini açıklamıştı.Yaklaşık 240 bin futbol sahasına karşılık gelen bu alanın, son 5 yılda Peru'daki Amazon ormanlarında yıllık yok edilen en alan olduğu belirtilmişti.Peru Çevre Bakanlığına göre, Peru'daki Amazonlarda ormanlık alanların yok edilmesine, nehirlerin de kirlenmesine yol açan yasa dışı altın madenciliği, hayvancılık ve tarım neden oluyor.Özellikle geniş alanlarda palmiye yağı elde etmek için yapılan tarım faaliyetlerinin ormanlık alanları yok ettiği ifade ediliyor.Peru'da 2001'den bu yana yaklaşık 2 milyon hektarlık Amazon ormanının yok edildiği biliniyor.