Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Peru'nun güneyi, Bolivya sınırına yakın bir nokta. Sarsıntı yerin 258 kilometre altında gerçekleşti.

Güney Amerika ülkesi Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA