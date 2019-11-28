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Peru'da eski Başbakan Villanueva gözaltına alındı

Peru'da eski Başbakan Cesar Villanueva, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının arkasındaki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile bağlantılı bir dava kapsamında gözaltına alındı.

28.11.2019 01:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:30Peru'da eski Başbakan Villanueva gözaltına alındı
Peru'da eski Başbakan Cesar Villanueva, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının arkasındaki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile bağlantılı bir dava kapsamında gözaltına alındı.
Kamu Bakanlığından yapılan açıklamada, Odebrecht ile ilgili bir rüşvet davası çerçevesinde, hakkında nüfuzunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma yürütülen Villanueva'nın tedbiren gözaltına alındığı belirtildi.
Yetkililerin, işadamı Jose Maria Santisteban Zurita, Kuzey Lima savcısı Alberto Orlando Rossel Alvarado ve bölge savcı vekili Ronald Nicolas Chafloque Chavez'i de gözaltına aldığı kaydedildi.
Soruşturmayı yürüten savcı Jesus Fernandez, Twitter'dan gözaltılarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hepsi, nüfuz ticareti ve yasa dışı sponsorluk suçu nedeniyle soruşturuluyor." ifadesini kullandı.
Devlet Başkanı Martin Vizcarra hükümetinde Nisan 2018'den Mart 2019'a kadar başbakanlık görevi yürüten Villanueva'nın, 2007-2013 yılları arasında San Martin bölgesi valisi olduğu dönemde bir otoyol projesi karşılığında Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.
Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı.
12 ülkede rüşvet skandalı?
Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı. ?
Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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