Peru'da kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak
Peru, korona virüs ile mücadele ile aldığı önlemler kapsamında kadın ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak.
03.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:32
Çin'den hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkeler önlemlerinin derecelerini arttırırken bazı ülkelerde de ilginç önlemler dikkat çekiyor. Türkmenistan'da korona virüs sözcüğünü kullanmak yasaklanırken, Peru'da da yeni önlemler kapsamında kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı alındı.
Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra açıklamasında, "Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sadece erkekler; salı, perşembe ve cumartesi günleri ise sadece kadınlar sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse çıkamayacak" dedi.
Kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı 12 Nisan'a kadar uygulanacak.
Peru'da bugüne kadar bin 414 korona virüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı. - LİMA
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Kaynak: İHA