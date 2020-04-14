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Peru'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı

BUENOS Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 10 bini geçtiğini açıkladı.

14.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:58
Peru'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı
BUENOS Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 10 bini geçtiğini açıkladı.
Devlet Başkanı Vizcarra, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı ülkesinde yürütülen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peru'nun bölgede en çok test yapan ülkelerden olduğuna dikkati çeken Vizcarra, "Şu ana kadar 102 bin 216 test yaptık ve 10 bin 303 kişide virüse rastlandı. Virüs nedeniyle 230 kişi de hayatını kaybetti. 132'si yoğun bakımda 914 kişi hastanede tedavi görüyor." diye konuştu.
Vizcarra, ülkenin kademeli olarak normale dönebileceğine işaret ederek, mayısta az katılımlı bazı etkinliklerin düzenlenmesine izin vereceklerini söyledi.
Nisan 2021'de düzenlenecek genel seçimlere katılıp katılmayacağına ilişkin de Vizcarra, "Açıkça söylüyorum ki aday olmayacağım. Ben her zaman sözümü tutarım ve seçime katılmak gibi bir düşüncem yok. Perulular, ülkenin ihtiyacı olan devlet başkanını seçmeli." ifadesini kullandı.
Nüfusu 33 milyona yaklaşan Peru'da, 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantina önce 12 Nisan'a ardından da 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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