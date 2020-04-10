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Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169'a çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 169'a yükseldi.

10.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:50
Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169'a çıktı
Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 169'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 kişi artarak 169'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 5 bin 897'ye ulaştı.
Devlet Başkanı Martin Vizcarra, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantina süresinin 26 Nisan'a kadar uzatıldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Güncel
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