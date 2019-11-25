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Peru'da mahkeme, muhalefet lideri Fujimori'nin salıverilmesine hükmetti

Peru'da Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

25.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:56Peru'da mahkeme, muhalefet lideri Fujimori'nin salıverilmesine hükmetti
Peru'da Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin serbest bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme heyetinden yapılan açıklamada, Fujimori'nin serbest bırakılmasına karar verildiği fakat hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
Peru'da, 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Keiko Fujimori'nin geçen yıl tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada, şirketin patronu Marcelo Odebrecht'in telefonunda bulunan bir nottan yola çıkılmıştı. Notta "Keiko'nun payını 500'e çıkar" ifadeleri yer alıyordu.
Peru'da 1990-2000 yıllarında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini de az farkla kaybetmişti.

Güncel

Kaynak: AA

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