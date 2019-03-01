Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı

'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yeni kehanetini açıklamış ve Mart ayının başında 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olacağını söylemişti. Yeni deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ın bu tahmini doğru çıktı ve Peru'da bugün 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hoogerbeets, tahminleri nasıl yaptığını, "Gezegenler arasında bir düzen vardır. Ben de bunun üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında spesifik gezegen dizilimlerinin deprem üzerindeki olası etkisini araştırdım." sözleriyle anlattı.

"21 ŞUBAT'TA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAĞINI TAHMİN ETTİM"

Hoogerbeets, 21 Şubat 2019 tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde bir deprem olacağını iddia etmişti. Hoogerbeets, "19 ile 21 Şubat arasında gezegenler arasında çok kritik bir geometri vardı. Ben de 21 Şubat'ta büyük bir deprem olacağını tahmin ettim. 21 Şubat'ta benim öngördüğümden biraz daha geç Ekvador'da 7,5-7,7 arası deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.

"MART AYININ İLK HAFTASINDA DEPREM OLACAK"

Hoogerbeets, korkutucu bir iddia daha ortaya attı, mart ayında daha büyük bir deprem olacağını öne sürdü.

Frank Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir ve bu deprem muhtemelen mart ayının 3'ünde veya 4'ünde olacak." dedi.

DEPREM TÜRKİYE'DE OLABİLİR Mİ?

Hoogerbeets, "Bu deprem Türkiye'de olabilir mi?" sorusunu, "Belki de, evet bu mümkün. Meselan Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve bu kısımda baskı artıyor. Türkiye, sıradaki yer olabilir." şeklinde yanıtladı.

Hoogerbeets, beklenen depremin Türkiye'de olma ihtimalini değerlendirdi.

Hollandalı Hoogerbeets, şunları söyledi:

"DEPREM İSTANBUL YAKINLARINDA OLABİLİR"

"Anadolu fay hattı var. Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir ama çok sık olmaz. Çünkü baskı, Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor. Bir sonraki depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem, Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir. Bilim insanları, Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hem fikir ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz. "