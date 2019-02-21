Peru'da Taraftarlar Birbirine Girdi: 2 Ölü, 9 Yaralı

Peru'nun başkenti Lima
'da en popüler iki futbol takımı Alianza Lima ile Universitario taraftarları birbirine girdi. Silah, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Peru'nun başkenti Lima'da ülkenin en büyük futbol kulüplerinden Alianza Lima ile Universitario takımlarının taraftarları birbirlerine girdi. Pala, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği en az 9 kişinin de yaralandığını ifade edildi. Maria Auxiliadora Hastanesi Başhekimi Hugo
Alejos Cano, kendilerine çıkan kavga sonrasında üç yaralının getirildiğini ama bunların tedaviyi reddederek yeniden kavgaya dönmek için hastaneden ayrıldıklarını açıkladı. Bir iddiaya göre olaylar, bir grup Universitario taraftarının, kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Miguel
Iglesias Caddesi'nde bir araya gelmesiyle başladı. Durumdan haberdar olan Alianza Lima taraftarlarının silahlarıyla kutlamaların yapıldığı yere gidince olayların patlak verdiği belirtilirken, 6 kişinin gözaltına alındığını açıklandı.
(Serkan
Bayar/İHA)
Lima,Futbol
Kaynak: İHA