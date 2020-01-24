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Peru'da yakıt tankeri patladı: 6 ölü, 45 yaralı

Peru'da gaz taşıyan bir yakıt tankerinin yolda oluşan çukura düşmesi sonucu meydana gelen sızıntı sonrası tankerin yakınlarında yangın çıktı.

24.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:29Peru'da yakıt tankeri patladı: 6 ölü, 45 yaralı

Peru'da gaz taşıyan bir yakıt tankerinin yolda oluşan çukura düşmesi sonucu meydana gelen sızıntı sonrası tankerin yakınlarında yangın çıktı. Yangının hızla yayılması sonucu tankerde patlama meydana geldi. Patlamada, 6 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.

Olay, Peru'nun başkenti Lima'nın güneyinde yer alan Villa El Salvador bölgesinde meydana geldi. Gaz tankerinin yolda oluşan çukura düşmesi sonucu tankerden çıkan gaz sızıntısı sonrası yakınlarda yangın çıktı. Yangının hızla yayılması sonucu tankerde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını duyurdu. Yangın nedeniyle de 20 yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Tankerin çukura düşme anı

-Yakınlarda yangın çıkması

-Yangının yayılma anı

-Patlama

-Patlama sonrası görüntüler

-Yaralıların tedavi altına alındığı görüntüler

-Detaylar



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Kaynak: DHA

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