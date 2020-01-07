Haberler » Güncel » Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı - Haber

Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı

Peru'da yolcu otobüsünün park halindeki 8 araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

07.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:50 Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı
Peru'da yolcu otobüsünün park halindeki 8 araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Peru basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Arequipa kentinde otoyolda yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı.
Kazada 12 kişinin olay yerinde, 4 kişi kaldırıldığı hastanede olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 40 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Savcılık, ölenler arasında 2 yabancı uyruklu ile bir hamile kadının da bulunduğunu, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Görgü tanıkları, kazanın aşırı sürat nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55   KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI (3) (aktüel) - Haber
20:54   ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA KAFASINA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Haber
20:54   Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1) - Haber
20:54   Kar tatili haberleri gelmeye başladı! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Haber
20:52   Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:18   Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Haber
19:12   Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
7.01.2020 20:56:52