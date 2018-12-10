Peru'daki Referandumda Halk, Cumhurbaşkanına Destek Verdi

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20

Peru'da dün yapılan referandumda halk, Cumhurbaşkanı Maritn Vizcarra'nın desteklediği dört öneriyi yüzde 80'den fazla oy oranıyla kabul etti.Perulular, Pazar günü sandık başına gitti. Yargı reformu, siyasi partilerin finansmanının kontrol edilmesi ve kongre üyelerinin yeniden seçilememelerini onayladı. İki kamaralı bir meclis kurulması fikrini ise reddetti.24 milyondan fazla kişinin oy kullandığı referandum, Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'nın zaferiyle sonuçlandı. Vizcarra'nın destek verdiği yeni yargı reformu yüzde 87,1 ile evet oy aldı. Partilerin finansmanına ilgili maddeye halk yüzde 85 oy oranıyla destek verdi. Kongre üyelerinin yeniden seçilememesine ilişkin madde de yüzde 85,2 oyla kabul gördü. Cumhurbaşkanının karşı çıktığı çift meclis teklifine de halk yüzde 85,1 oranında hayır dedi.Referanduma gidilmesi kararı; Cumhurbaşkanı Vizcarra'nın göreve gelmesinden sonra yargıdaki yolsuzluk ağının ortaya çıkarılmasıyla alınmıştı. - LİMA