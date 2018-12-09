Peru Yolsuzlukla Mücadele İçin Sandık Başında

Güney Amerika
ülkesi Peru'da halk yolsuzlukla mücadele amaçlı düzenlemelerin oylandığı referandum için sandık başına gitti.
Perulular referandumda kongre üyelerinin üst üste seçilmesinin sınırlanması, seçim kampanyalarına finansman kısıtlamaları getirilmesi ve yargıçlar ile savcıları atayan üst kurulun yapısının değiştirilmesine ilişkin önerilerin yer aldığı 4 soruya yanıt verdi.
Referandum, peş peşe yolsuzluk skandallarıyla sarsılan ülkede, halkın siyasete ve yargıya olan güvenini tazelemeyi amaçlıyor.
Peru, rüşvet ve yolsuzluğun büyük sorun olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Oberdecht etrafında gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında soruşturulmuştu.
Eski Devlet Başkanı Pedro
Pablo Kuczynski, mart ayında kendi özel danışmanlık firmasıyla Oberdecht arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.
Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara para akladığı gerekçesiyle soruşturmaya uğramıştı.
Çocuk tecavüzünü rüşvetle aklayan yargıç
Öte yandan, ülkede temmuz ayında "IDL-Reporteros" adlı internet sitesinde ve Panamericana televizyonunda yayımlanan gizli telefon görüşmesi kayıtları görevli yargıçların rüşvet pazarlıklarını gözler önüne sermişti. Söz
konusu kayıtlar arasında, Ağır Ceza Hakimi Cesar Hinostroza'nın tecavüze uğrayan 11 yaşındaki bir kızla ilgili davada zanlıyla bağlantılı kişilerle yaptığı rüşvet pazarlığı yer almıştı. Kayıtlarda Yargıç Hinostroza'nın muhataplarına "Ceza indirimi mi istiyorsunuz, yoksa beraat mı?" diye sorduğu duyuluyordu. Yargıcın bugüne dek küçük çocuklara yönelik 3 tecavüz vakasında zanlılar hakkında beraat kararı verdiği ortaya çıkmıştı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından, Yargı Erki Başkanı Yargıç Duberli Rodriguez istifa etmişti.
09 Aralık 2018 Pazar 16:44