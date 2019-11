Peruklu bahis şebekesi çökertildi Adana 'da ATM'den para çeken şahsın takibi sonucu çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin para trafiğini bir kadının yönettiği ve sokağa çıkarken de farklı farklı peruk kullandığı saptandı Polis , zanlıyı takip ederek yasa dışı bahisçilerin hücre evine ulaştı. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandıADANA - Adana'da ATM'den para çeken şahsın takibi sonucu çökertilen yasa dışı bahis şebekesinin para trafiğini bir kadının yönettiği ve sokağa çıkarken de farklı farklı peruk kullandığı tespit edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahsi önlemek için ATM etraflarında sivil olarak önlem alıp çalışma başlattı. Polis ATM,'lere gelen ve sürekli para çekip para yatıran B.K. isimli bir şahıstan şüphelenip takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlının Sıraçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde bir apartmana girdiği belirlendi."Yasa dışı bahsin hücre evi"Polis evin yasa dışı bahis oynatan şahısların hücre evi olarak kulladığını ve sokaktaki zanlıların buradan yönlendirildiğini de saptadı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle eve operasyon için hazırlık yaparken evden Y.E.B, B.K.,B.A. ve M.Y. çıkıp ellerindeki malzemeleri otomobile koyarak kaçmaya çalıştı. Polis, hemen zanlıları takibe alıp bir süre sonra durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı bahis oynatımında kullanılan malzemeler ele geçildi. Polis daha sonra savcılıktan gelen izinle eve girip evde de arama yaptı."7 peruk ve ek saç bulundu"Polis hücre evine girdiğinde evde sosyal hizmet uzmanı olduğunu ileri süren B.A. isimli bir kadını da buldu. Kadını da gözaltına alan polis, yaptığı araştırmada zanlının bir sosyal medya hesabından yasa dışı bahis şebekesinin finans işlerini kontrol ettiğini belirledi. Polis, yasa dışı bahis oynatıldıktan sonra yatırılan paraların kimin hesabına yatacağını, parayı kimin çekeceğini sosyal medya üzerinden şahısları bildirip parayı çekmelerini sağladığını tespit etti. Evde yapılan aramada 7 peruk ve ek saç buldu. Peruk ve ek saçların kadının olduğunu belirleyen polis, kadının dışarı çıktığı zaman tanınmamak için sürekli farklı peruk taktığını da saptadı. Kadının kimi zaman da başörtüsü takarak apartmandan her çıkmasında farklı bir görüntü verdiği ileri sürüldü."200 farklı kişiye ait ATM kartı çıktı"Polis, evde yaptığı aramada 200 farklı kişiye ait ATM kartı, isim isim para notlarının alındığı 5 ajanda, 13 bin 800 lira para 15 cep telefonu, 1 bilgisayar, B.K. isimli şahsın üzerinden 24 bin lira çektiğine dair dekont ele geçirildi. Ayrıca polis bu operasyon kapsamında 220 hesaba bloke koydu. Bloke konan bir hesapta sadece 70 bin lira para olduğu öğrenildi."5 ajanda da yaklaşık 500 bin liralık para hareketliliği var"Polisin ele geçirdiği 5 ajanda ise yasa dışı bahiste ne kadar çok paranın döndüğünü ortaya koyuyor. Ajandayı tutan hücre evindeki kadının, isim isim kimin ne kadar parayı hangi bankadan çekeceğini not aldığı tespit edildi. Alınan notların en sonunda da günlük kaç lira para alındığı tek tek yazıldığı ortaya çıktı. Kimi zaman 70, kimi zaman 50, kimi zaman 30 bin lira günlük para aktarımı olduğu görüldü. Ayrıca evde ele geçirilen 15 telefondan 7'si kadının üzerine olması da dikkat çekti. Polis bütün delillere el koydu. Zanlılar ise emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlıların hepsi yasa dışı bahis oynatmadıklarını alışveriş yaparak bonus kazandıklarını bu yatan paralarında onlar olduğunu ileri sürdü. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında kadının da olduğu 4 zanlı tutuklanırken, 2 zanlı savcılıktan 2 zanlı ise mahkemeden serbest bırakıldı.